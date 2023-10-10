Отчаявшаяся россиянка рассказала правду о том, как РФ «не бросает своих» в Израиле 3 10.10.2023, 9:00

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Вопиющий случай произошел с матерью и ее больным ребенком.

После нападения на Израиль, словно в ловушке, там оказалось много граждан других стран, но если одних пытаются эвакуировать, то есть россияне, которые своей стране не нужны.

Один из таких случаев произошел с мамой и ее больным ребенком, которые обращаются в посольства, обрывают телефоны официальных представительств РФ, но никто не может им помочь вернуться домой.

Об этом случае из жизни россиянки, застрявшей в Израиле, сообщает Telegram-канал «Украина 365».

На кадрах улица ночного города в Израиле, где записывалось видео, а женский голос за кадром делится своей бедой: «Друзья у меня пытаются достучаться в России до посольства в Москве, они дают телефон, который даже не функционирует. Один телефон не принимает звонки, а другой вечно занят. Я отправила обращение на несколько почтовых адресов, но в ответ тишина. Дело в том, что нас завтра просто выселят. У меня оплачена комната до завтрашнего числа».

Затем россиянка с отчаянием в голосе продолжает рассказывать в подробностях о сложности своей ситуации, в которой она оказалась: «Денег у нас не осталось, потому что, привезя сюда ребенка на обследование, я набрала кредитов. На кредитке у меня оставалось ровно 70 тыс. рублей, чтобы вылететь обратно самолетом той компании, которой мы и прилетели. Сейчас на сайте размещена информация, что билеты стоят 250-300 тыс. рублей, то есть это для очень богатых. Я пытаюсь связаться с властями, но нас почему-то игнорируют».

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