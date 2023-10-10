Над Лукашенко стали сгущаться тучи 1 Валерий Карбалевич

10.10.2023, 11:15

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Валерий Карбалевич

Ордер МУС диктатору ни к чему.

22 сентября МИД провел для аккредитованных в Беларуси иностранных дипломатов брифинг, на котором замминистра Юрий Амбразевич доказывал, что украинских детей вывозят в страну «на оздоровление» совершенно легально.

4 октября власти организовали для дипломатов поездку в Новополоцк, чтобы ознакомить, как живут и оздоравливаются украинские дети, вывезенные из временно оккупированных Россией украинских городов Лисичанска и Северодонецка. На приглашение откликнулись представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, Палестины, России, Сирии.

5 октября МИД Беларуси выступил с заявлением, осуждающим европейских дипломатов за отказ от этой поездки. Мол, он «лишь подтвердил политически мотивированный и необоснованный характер слухов, домыслов и обвинений в насильственном характере пребывания или перемещения детей в Беларуси, а также отсутствие малейшего желания объективно разобраться в ситуации».

Над белорусским руководством стали сгущаться тучи

Детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Почему вдруг теперь МИД так засуетился и начал целую кампанию, чтобы убедить мировое сообщество в благородстве действий властей?

Ответ очевиден. Потому что только с началом российской агрессии против Украины мировое сообщество стало оценивать вывоз украинских детей с оккупированных территорий как преступление. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в этой стране Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей. В результате чего российский лидер теперь боится выезжать за границу.

Тучи начали сгущаться и над белорусским руководством. Главный организатор привоза в Беларусь украинских детей — паралимпиец и провластный активист Алексей Талай объяснил, что делает это по указанию Александра Лукашенко. Который, впрочем, и не скрывает этого. Например, 11 августа он заявил: «Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки».

И поскольку следы явно ведут и в Беларусь, ряд международных организаций выступил с предложением призвать к ответственности и ее политическое руководство. Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

4 мая международная группа экспертов Московского механизма ОБСЕ представила доклад, в котором квалифицировала депортацию детей из Украины, в том числе на территорию Беларуси, как военное преступление.

13 сентября Европейский парламент принял резолюцию «Об отношениях с Беларусью», в которой депутаты призвали МУС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко за насильственный вывоз детей с оккупированных Россией земель Украины.

Ордер МУС Лукашенко ни к чему

Создается впечатление, что до сих пор сам Лукашенко до конца не понимал всю одиозность своих действий в этом вопросе. Он любил рассказывать, что после 2014 года Беларусь приняла большое количество украинских беженцев, во много раз преувеличивая их численность. Дескать, страна гостеприимно открыла двери перед несчастными украинцами, им предоставили равные права с белорусами. Лукашенко пытался предстать большим другом народа Украины, а свои действия, в том числе вывоз детей, преподнести как гуманитарную миссию.

Он игнорировал тот момент, что детей с оккупированных территорий вывозят без согласия властей Украины. Присоединение этих территорий к России не признано мировым сообществом. Следовательно, вывоз детей оттуда расценивается как нарушение международного права, как акт насилия.

Кроме того, есть достаточно информации, доказывающей, что этих детей в белорусских лагерях воспитывают в духе ненависти к Украине и лояльности к России.

Можно сказать, что резолюции этих международных организаций ни на что не влияют и для Лукашенко это как укус комара. МУС — независимый институт, он слабо реагирует на призывы разных межгосударственных структур. И на официальном уровне белорусские власти демонстративно игнорируют все эти декларации. Детей с оккупированных территорий Украины продолжают привозить в Беларусь, в том числе при участии фонда Талая. Совсем недавно в Минске встретили около полусотни детей с Донбасса.

Тем не менее резолюция Европарламента — серьезный и неприятный сигнал для официального Минска. Нельзя исключать, что ордер МУС может и появиться. И тогда Лукашенко станет таким же невыездным, как и Путин.

И если за президентом России еще стоит ядерная держава, то у белорусского лидера нет такой защиты. А вдруг в случае какой-нибудь международной поездки самолет просто принудительно посадят, как это сделали белорусские власти в 2021 году, посадив авиалайнер с Романом Протасевичем на борту?

Как бы то ни было, угроза международного уголовного преследования, даже в виде пугала — это соль на душевные раны.

Показаться слабым правитель тоже не хочет

Но даже если МУС не выпишет ордер, вся эта история с вывозом украинских детей уже имеет прямые политические последствия. Обвинение в военных преступлениях, выдвинутое Европейским парламентом, одним из важнейших политических институтов Евросоюза, — это клеймо, от которого не избавиться. Тень этого обвинения теперь будет нависать над любыми возможными переговорами Запада с официальным Минском и, конечно же, затруднит их.

Неслучайно стал суетиться именно МИД. Там особенно хорошо понимают все негативные последствия этого кейса с детьми для внешней политики Беларуси. Возможно, МИД получил указание нейтрализовать все обвинения международных организаций. И делает это как умеет и в меру своих сил.

Было бы логично отказаться от привоза новых партий украинских детей. Но Лукашенко, видимо, считает, что это стало бы проявлением слабости. Дескать, испугался ордера МУС.

Поэтому параллельно происходят два противоречащих один другому процесса. Украинских детей по-прежнему возят в нарушение международных законов. А МИД пытается это как-то микшировать. В итоге получается плохо. Переубедить ПАСЕ, ОБСЕ, Европарламент такими пропагандистскими акциями не удастся. Тогда на кого они рассчитаны?

Валерий Карбалевич, «Позiрк»