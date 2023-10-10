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Появилось жуткое видео, как ХАМАС в Израиле похищает мать с двумя детьми

  • 10.10.2023, 12:40
  • 10,594
Появилось жуткое видео, как ХАМАС в Израиле похищает мать с двумя детьми

Ролик вызвал шок в мире.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики палестинской группировки ХАМАС похищают маму и двоих ее маленьких детей. Ролик опубликовало издание Mirror.

Отмечается, что 30-летняя Шири Зильберман-Бибас пряталась со своим мужем и двумя маленькими сыновьями, когда на Израиль напали. Видео, на котором Шири сжимает своих детей, стало вирусным в сети.

Как пишет The Sun, маму и ее двух сыновей с криками вытащили из дома недалеко от границы с сектором Газа.

На душераздирающих кадрах видно, как напуганная мама хватается за маленьких детей, пока ее тянут боевики ХАМАС. Отмечается, что семья пропала без вести.

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