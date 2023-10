Израиль показал последствия атаки ХАМАС на один из населенных пунктов, где погибли около 40 младенцев

Некоторые были без головы.

Солдаты Израиля продолжают находить тела жертв атак боевиков ХАМАСа. В частности, возле сектора Газа были обнаружены тела около 40 младенцев, некоторые были без головы.

Об этом говорится в сюжете телеканала i24news, журналисты которого побывали на месте инцидента.

Армия обороны Израиля разрешила иностранным журналистам приехать в Кфар-Азза, которая находится недалеко от сектора Газа.

«Это не война, это не поле битвы, это резня. Вы видите младенцев, их матерей и отцов, в их спальнях и в их защищенных комнатах, и как их убивали террористы — это не война», — прокомментировал ситуацию генерал-майор ЦАХАЛа Итай Верув.

'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre'



Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists



IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta