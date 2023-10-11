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Российской пропагандистке Скабеевой стало не смешно

  • 11.10.2023, 16:50
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Российской пропагандистке Скабеевой стало не смешно

Она испугалась реакции израильтян.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева испугалась реакции израильтян на ее антисемитские высказывания в прямом эфире, после которой ее объявили законной военной целью. Речь идет о громком скандале, связанном с выпадами в сторону женщин ЦАХАЛ, которые 7 октября были взяты в заложники боевиками ХАМАС. 

Скабеева испугалась настолько, что теперь будет стараться тщательно подбирать выражения. Об этом она сама заявила в прямом эфире.

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