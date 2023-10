10 фактов о «новом бен Ладене» из ХАМАС 11.10.2023, 17:09

Мохаммед Дейф

Израиль охотится на него 30 лет.

Мохаммед Дейф, главарь боевого крыла ХАМАС и цель № 1 для Израиля в течение десятилетий, был главным вдохновителем и организатором кровавого нападения на Израиль. За свою жизнь он организовал убийства сотен израильтян и пережил многочисленные покушения, однако остается чрезвычайно популярным в секторе Газа — его почитают больше, чем лидеров ХАМАС.

11 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по дому Мохаммеда Дейфа в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. По предварительным данным, в результате удара погибли его отец, брат, дети и другие родственники.

NV рассказывает, что известно о Мохаммеде Дейфе.

1 Родился в лагере палестинских беженцев в секторе Газа

Сейчас Мохаммеду Дейфу 57 или 58 лет. Израильская разведка считает, что он родился в середине 60-х в лагере для беженцев Хан-Юнис, расположенном на территории сектора Газа. Этот лагерь был создан после арабо-израильской войны 1948 года. Вследствие тех событий, которые вошли в историю как Война за независимость Израиля, израильская армия взяла под контроль значительную часть территорий, которые ООН рекомендовала отвести для создания арабского палестинского государства в соответствии с Планом по разделению Палестины (1947). Именно так около 35 тыс. палестинских беженцев от войны оказались в лагере Хан-Юнис. Он расположен на юго-западном побережье анклава и существует до сих пор.

Есть данные о том, что еще в подростковом возрасте Мохаммед Дейф присоединился к Братьям-мусульманам — суннитской исламистской организации.

2 Примкнул к ХАМАС уже во время Первой палестинской интифады

Близким к движению ХАМАС боевик стал во время учебы в Исламском университете Газы. Дейф был одним из активных членов Исламского блока и представлял его в студенческом совете университета. Это поддерживаемая ХАМАСом студенческая организация, которая действовала в учебных заведениях и университетах Газы, а с годами распространила свою деятельность также на младшую и среднюю школу.

Дейф присоединился к рядам ХАМАС в начале Первой палестинской интифады — мятежа палестинских арабов 1987—1991 годов, целью которого была провозглашена «борьба против израильской оккупации» и освобождение территорий, которые Израиль взял под контроль во время Шестидневной войны (1967).

В 1989 году Израиль впервые задержал Мохаммеда Дейфа, тогда он провел в тюрьме 16 месяцев.

3 Дейф («Гость») — это прозвище, а не настоящее имя террориста. Хобби его юности — актерское искусство

Настоящее имя одного из лидеров ХАМАС — Мохаммед Диаб Ибрагим Масри. Псевдоним «Дейф» ["гость" по-арабски] он получил из-за того, что постоянно меняет свое местонахождение и ненадолго останавливается в домах других симпатиков движения, заботясь таким образом о своей безопасности.

Одно из неожиданных увлечений террориста еще в юношестве — актерское мастерство. В студенческие годы он создал исламскую театральную группу al-Ayedun и был известен своим пристрастием к сцене. Сыграл несколько театральных ролей, в том числе исторических персонажей.

Есть неподтвержденные данные, что Мохаммед Дейф прибегал к искусству перевоплощения много лет спустя. Когда в 2011 году умерла мать Дейфа, на ее похоронах присутствовали многие лидеры ХАМАС — кроме него. Тогда, по слухам, он либо вообще не появился из соображений безопасности, либо таки был на похоронах, но под видом старика.

4 Является сооснователем Бригад Аль-Кассама, боевого крыла ХАМАС, и причастен к многочисленным терактам

Дейф вступил в ряды Бригад аль-Кассама, военизированного крыла ХАМАС, с момента их создания в начале 90-х. Тогда боевиков возглавлял Яхья Айяш по прозвищу «инженер», один из инициаторов задействования террористов-смертников в палестинских атаках. Под руководством Аяша были совершены многочисленные теракты, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, в которых погибли десятки израильтян. Дейф был причастен к организации ряда из них, в частности к взрывам автобусов в Иерусалиме и Ашкелоне. В 1994 он также участвовал в похищении и убийстве нескольких солдат ЦАХАЛа.

Когда Израиль ликвидировал Яхья Айяша в 1996 году, именно Мохаммед Дейф возглавил волну атак в отместку за убийство Аяша, во время которой в течение недели были убиты почти 60 израильтян.

А после убийства еще одного главаря террористов ХАМАС Салаха Шехаде летом 2002 года Дейф возглавил Бригады аль-Кассама как главное боевое крыло движения.

5 Почти 30 лет является целью № 1 для Израиля

С середины 90-х Дейф остается одной из самых желанных целей израильских военных: разведка Израиля охотится за ним более 20 лет, напоминало издание Haaretz. ЦАХАЛ считает его непосредственно ответственным за убийство десятков гражданских лиц во время многочисленных терактов.

В 2000 — 2001 годах Дейф находился под стражей сил безопасности палестинских властей, однако выйдя на свободу сразу присоединился ко Второй интифаде, известной также как Интифада Аль-Аксы (по названию мечети, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме). Она продолжалась в 2000—2005 годах и была намного кровавее первой палестинской войны. По разным оценкам, погибли до 3000 палестинцев и около 1000 израильтян. Теракты палестинских смертников теперь стали характерной чертой боевых действий и в основном были направлены против израильских гражданских лиц. Боевики ХАМАС также начали применять ракетные атаки.

Кроме того, именно Дейф считается инициатором строительства сети подземных тоннелей под сектором Газа, которые позволяли бойцам ХАМАС проникать на территорию Израиля. Он также поддерживал широкое применение ракет для ударов по израильской территории.

Стратегия Дейфа «всегда заключалась в том, чтобы наносить прямые удары по территории Израиля любыми возможными средствами, чтобы заставить его заплатить самую высокую цену за обращение с населением Газы», — отмечает в комментарии AFP Джейкоб Эрикссон, специалист по израильско-палестинскому конфликту в Йоркском университете.

6 Пережил до семи покушений, потерял глаз и конечности, однако остается одним из руководителей ХАМАС

Израильские и мировые СМИ сбиваются со счета, пытаясь подсчитать все случаи, когда Израиль нанес прицельные удары с целью ликвидации Мохаммеда Дейфа — их было от пяти до семи. Летом 2014 года во время одной из таких атак были убиты 27-летняя жена боевика, его семимесячный сын и трехлетняя дочь. Тогда это называли шестым покушением на главу боевого крыла ХАМАС.

Во время удара в 2002 году погиб старший помощник Дейфа, в 2006-м израильский самолет F16 ударил по зданию, в котором встречались высокопоставленные лидеры ХАМАС, однако Мохаммеду Дейфу каждый раз удавалось выжить — несмотря на многочисленные тяжелые ранения.

В результате одного из покушений боевик получил тяжелую травму позвоночника, в другой раз потерял глаз, еще однажды — часть руки и, вероятно, ногу. Считается, что сейчас он прикован к инвалидному креслу, хотя и получил прозвище «кота с девятью жизнями». Несмотря на это, Дейф до сих пор выполняет роль руководитель военного крыла палестинской группировки — в ХАМАС его по-прежнему называют «главнокомандующим бригад Из ад-Дина аль-Кассама».

Его многолетняя «карьера» является редким исключением для ХАМАС, отмечают эксперты.

«Вооруженное противостояние Израилю — это поле деятельности с очень низкой продолжительностью жизни, — отметил в комментарии AFP Джейкоб Эрикссон, специалист по израильско-палестинскому конфликту в Йоркском университете, — Очень странно, что ему удается выживать в течение такого долгого времени. Он является давним пятном на репутации Израиля в вопросе уничтожения установленных целей».

7 США считают Дейфа международным террористом с 2015 года

В сентябре 2015 года Государственный департамент США объявил Мохаммеда Дейфа и еще двух палестинцев международными террористами. В Госдепе США тогда подтвердили, что Дейф является главным командиром Бригад аль-Кассам. «Он известен тем, что использовал террористов-смертников и руководил похищением израильских солдат. Во время конфликта 2014 года между Израилем и ХАМАСом Дейф был главным идеологом наступательной стратегии ХАМАС», — подчеркнули власти США.

8 Актуальных фото и видео Дейфа не существует, его аудиообращения звучат раз в несколько лет

С тех пор как он начал скрываться от израильской разведки, Мохаммед Дейф чрезвычайно осторожен во всем, что касается его публичных появлений. Его фотографии, доступные широкой общественности, можно пересчитать на пальцах одной руки — и все они очень старые. Аудиосообщения, якобы записанные Дейфом, ХАМАС публикует лишь раз в несколько лет — в основном тогда, когда он объявляет новый этап войны против Израиля.

Именно голос, приписываемый Дейфу, мир услышал и утром 7 октября 2023 года, когда он — как один из вероятных «архитекторов» внезапной атаки на Израиль — так обосновал нападение: «В свете продолжения преступлений против нашего народа, в свете оргии оккупации и ввиду того, что она отвергает международные законы и резолюции, а также в свете американской и западной поддержки, мы решили положить всему этому конец. Чтобы враг понял, что без привлечения к ответственности он больше не сможет пировать».

Как и в 2005 году, для этого обращения ХАМАС использовал затененный силуэт фигуры Дейфа: свое лицо он не показывает годами, избегая видеообращений.

Актуальное местонахождение Дейфа остается неизвестным.

9 Начал планировать нынешний удар по Израилю с 2021 года

Именно Мохаммед Дейф 7 октября объявил, что операция против Израиля, которую ХАМАС ведет с варварской жестокостью, называется Буря Аль-Аксы.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в израильских службах безопасности, Дейф принимал непосредственное участие в планировании и оперативной подготовке атаки.

Агентство также узнало от источника, близкого к ХАМАС, что боевик якобы начал планировать операцию после событий весны 2021 года. Тогда израильская полиция провела рейд на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которая является третьей по значению святыней ислама для мусульман. Тогда правоохранители Израиля ворвались на территорию мечети, поскольку там забаррикадировались люди, которые якобы планировали беспорядки. Полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В ХАМАС утверждают, что кадры штурма мечети Аль-Акса во время Рамадана «подпитали и разожгли» ярость Дейфа, что и стало одной из причин нынешнего нападения на Израиль.

«Мы готовились к этой битве в течение двух лет», — подтвердил Reutres Али Барака, спикер ХАМАС.

Источники Reuters в ХАМАС также рассказали, что в подготовке атаки участвовал Яхья Синвар, действующий лидер движения в секторе Газа. Однако главным идеологом нападения был именно Дейф.

«Есть две головы, но один вдохновитель», — сказал источник, добавив, что информация об операции была известна лишь небольшому количеству лидеров ХАМАС.

Более того, уровень секретности был таким, что якобы даже Иран — заклятый враг Израиля и важный источник финансирования, обучения и вооружения палестинских боевиков — знал о запланированной крупной операции ХАМАС лишь в общих чертах. Иранцам не были известны ни время, ни детали атаки, сообщают региональные источники Reuters. Операция не обсуждалась ни в каких совместных оперативных совещаниях с участием ХАМАСа, палестинского руководства, ливанских боевиков Хезболлы и Ирана.

10 Палестинские боевики почитают Дейфа больше некоторых высших лидеров ХАМАС

Сейчас демоническая «звезда» Дейфа, как ожидается, засияет с новой силой среди палестинских боевиков. Так считает Омри Бриннер, исследователь Израиля и Ближнего Востока из аналитического центра International Team for the Study of Security Verona. По его словам, боевики ХАМАС уже считают атаку на Израиль в октябре 2023 года «самой успешной в истории палестинского сопротивления», а потому зловещее «наследие» Дейфа очевидно переживет его самого, убежден Бриннер.

По словам аналитика, он и до этого пользовался «беспрецедентной популярностью среди населения Газы». Как объясняет Бриннер, это частично объясняется тем, что Дейф является одним из немногих руководителей ХАМАС, который лично годами жил в секторе Газа, там же жили и учились его дети. По словам эксперта, это важно для палестинцев, которые нередко обвиняют лидера ХАМАС Исмаила Ханию в управлении этим движением из «роскошного отеля в Катаре». Кроме того, поскольку Дейф является военным главарем, на него не ложится критика за то, как ХАМАС решает критические гуманитарные и социальные проблемы Газы.

В 2014 году опрос, проведенный одним из палестинских сайтов, показал, что Дейф был признан более популярным, чем лидеры ХАМАС Халед Мешал и Исмаил Хания.

«Даже до этого [нападения на Израиль] Дейф был кем-то вроде священной личности, его очень почитали как в ХАМАС, так и среди палестинцев», — сказал Financial Times Мхаймар Абусада, профессор из Университета Аль-Азхар в Газе. Сейчас же крупнейшая операция против Израиля превратила его в «бога для молодежи», добавил он.

