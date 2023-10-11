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Американские исследователи разработали тест для поиска инопланетян

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  • 11.10.2023, 18:50
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Американские исследователи разработали тест для поиска инопланетян

Ученые использовали искусственный интеллект.

Тест, который способен найти инопланетную жизнь, может быть создан уже сейчас и он очень прост, это утверждают ученые из Лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги (Вашингтон).

Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы определить с 90% точностью, имеет ли образец биологическое происхождение, пишет Space.com.

Сейчас искусственный интеллект испытывают на имеющихся образцах, собранных марсоходом Curiosity, поэтому, возможно, нейросеть покажет, что уже есть образцы, которые могут свидетельствовать о жизни на Марсе. На его борту есть инструмент для анализа этих образцов, и эти данные можно использовать в тесте.

Кроме того, такой инструмент не только может приоткрыть завесу об инопланетной жизни, но и расскажет нам больше о нашей собственной планете, а именно о происхождении загадочных каменных пород, найденных на Земле.

«Этот простой аналитический метод имеет потенциал произвести революцию в поисках внеземной жизни и углубить наше понимание как происхождения, так и химии древнейшей жизни на Земле», — сказал один из лидеров исследования Научного института Карнеги Роберт Хейзен.

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