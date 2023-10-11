NASA рассказало о составе астероида, часть которого доставили на Землю
- 11.10.2023, 21:39
Фрагменты астероида доставили на Землю в конце сентября.
NASA обнародовало данные о фрагменте астероида Бенну, который доставили на Землю в конце сентября – он богат углеродом и водой. 11 октября агентство провело веб-трансляцию, где представило изложение первых анализов, проведенных на внеземном материале, сообщает Space.com.
По словам членов команды миссии, эти очень ранние научные результаты многообещающие, показывая, что Бенну богат как водой, так и углеродными соединениями.
«Образец OSIRIS-REx является самым богатым углеродом образцом астероида, который когда-либо доставлялся на Землю, он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей собственной планете для будущих поколений», – сказал в сегодняшнем заявлении администратор NASA Билл Нельсон.
Миссия OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года и прибыла к Бенну в декабре 2018 года. Забор образцов прошел в октябре 2020 года. Путешествие домой завершилось 24 сентября 2023 года, когда капсула OSIRIS-REx приземлилась в пустыне на севере Юты. Через день образец прибыл в Космический центр Джонсона NASA (JSC) в Хьюстоне.
Миссия корабля OSIRIS-REx еще не окончилась. Хотя его обратная капсула сейчас вернулась на Землю, зонд продолжает лететь в другой астероид под названием Апофис. Планируется, что OSIRIS-REx прибудет в это небесное тело в 2029 году и изучит его вблизи в рамках расширенной миссии под названием OSIRIS-APEX.