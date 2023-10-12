ВСУ громят армию РФ под Авдеевкой 5 12.10.2023, 9:13

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Больницы и морги Донецка переполнены.

Армия РФ продолжает подтягивать силы и средства на Авдеевское направление, где вторые сутки ведет наступление. Серьезного продвижения нет, а потери оккупанты несут колоссальные.

Такой информацией поделился в своем блоге в Telegram военнослужащий 24-й штурмовой бригады ВСУ под позывным «Осман».

«Сегодня очень много техники (российской шло в наступление - ред.), наша арта работает хорошо - разносим их. Есть пленные россияне… Госпитали и морги в Донецке переполнены, трупы складывают в подвалы, но большинство остаются в качестве удобрения на полях», - рассказал Осман.

С его слов, оккупанты на этом участке жалуются на плохую слаженность действий, а также на проблемы с пехотой и техникой.

«Многие из них пришли на службу недавно и «попали в … », - рассказал военный.

В целом, с его слов, идут очень тяжелые бои на этом участке фронта.

Россияне используют ударные дроны «Ланцет», БПЛА-камикадзе, артиллерию и авиацию. У Сил обороны также есть потери.

Стоит уточнить, что, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 октября, наступление ВС РФ на Авдеевку в очередной раз провалилось.

«На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах Степового и Северного в Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

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