Дикари наступают Игорь Эйдман

12.10.2023, 12:19

7,990

Игорь Эйдман

Для Путина Израиль неправильная страна.

Путин о набеге террористов ХАМАС на Израиль: «Если уж мужчины решили бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон».

Здесь интересно не обычное лицемерие дедушки, который сам явно приложил руку к этой террористической атаке, а его допотопная патриархальная психология. В его мире обладают субъектностью лишь мужчины. Они решили бороться, значит так тому и быть. Женщины - лишь бесправный страдательный объект, для которых у мужчин может быть два варианта действий: поиметь или «оставить в покое».

Путин мыслит категориями традиционного общества, которые пытались возродить европейские фашисты, а теперь исламские радикалы. Мужчина - деятель, воин. Место женщины на кухне с детьми, ждать своего хозяина с войны или охоты.

Путин не может не знать, что в Израиле женщины служат в армии наравне с мужчинами. То есть он троллит израильтян - оставьте своих женщин в покое, пусть мужчины между собой разбираются.

Для российского диктатора Израиль неправильная страна - женщины равноправны с мужчинами в любых обстоятельствах. А вот в ХАМАС, с его точки зрения, всё правильно - женщины своё место знают, к мужским делам они не допущены.

Кремль не только политически поддерживает ХАМАС, российские власти и исламисты - иделогические близнецы-братья. Они активные участники нынешнего реванш-похода патриархальной архаики против мировой культуры. Дикари из ХАМАС наступают с калашами и касамами, а первобытный дикарь Путин - с атомной бомбой вместо каменного топора.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».