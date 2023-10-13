Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь во второй половине октября 13.10.2023, 4:53

Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя во время бурь.

Белорусам и всем жителям планеты Земля назвали даты мощнейших магнитных бурь в октябре 2023 года. Как правило, магнитные бури провоцируют возникающие на Солнце вспышки.

Специалисты обращают на то, что в октябре 2023 года ожидается сразу несколько довольно сильных магнитных бурь. Одна из них будет в воскресенье, 15 октября. Ее мощность оценивается в четыре балла из пяти возможных. Кроме того, еще одна сильная магнитная буря будет 20 октября, в пятницу. Что касается самой сильной магнитной бури, то она ожидается 29-30 октября. Ее сила составит шесть баллов.

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Оно выражено, чаще всего, в головной боли, усталости, а также сонливости. Рекомендуется в данный период более бережно относиться к здоровью. Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя.

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