Просчет Ирана Алексей Тихонов

13.10.2023, 15:23

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В Тегеране ждали явно другого.

Наиболее устоявшейся версией, как минимум в русскоязычном экспертном сообществе, стала версия о том, что эскалация палестино-израильского противостояния, начатая Ираном через свою прокси ХАМАС была призвана предотвратить сближение Саудовской Аравии с Израилем. Полагаю, что Иран, возможно, намеревался достичь даже большего – взорвать ситуацию на всем Ближнем Востоке, чтобы направить гнев всех арабов и мусульман на Израиль и его основного союзника США. Однако Иран, судя по всему, сильно промахнулся, а реакция мусульманских стран региона указывает на существенные цивилизационные изменения в нем.

Почти неделя прошла после нападения террористов ХАМАСа на Израиль, и уже сейчас можно сделать некоторые выводы из происходящих событий. Как я и предполагал, арабские страны не стали раскручивать антиизраильские истерию, а даже наоборот, многие арабские страны открыто осудили террористические действия ХАМАСа. Да, Саудовская Аравия приостановила процесс сближения с Израилем, но не отказалась от него: очевидно, что настроения большинства жителей королевства находятся на стороне единоверцев. Таким образом, это вынужденное решение руководства страны, чтобы не провоцировать местное население на протесты. Но, как известно, память современного общества настолько коротка, что Саудовская Аравия сможет легко вернуться к переговорам с Израилем спустя очень непродолжительное время после завершения им операции по уничтожению ХАМАСа.

Однако самым важным, на мой взгляд, является то, что негативная реакция исламского мира на обострение палестино-израильского конфликта стала самой слабой за всю историю арабо-израильского противостояния. Фактически, кроме Ирана и его прокси, в поддержку ХАМАС не выступил никто. Если раньше проблема Палестины была одним из основных способов отвлечения внимания местного населения арабских стран от внутренних проблем, то сейчас уже можно констатировать, что эта практика уходит в историю. Арабский политический мир, очевидно, устал от палестинского конфликта. И разгром ХАМАСа необходим теперь обеим сторонам, т.к. основной задачей ХАМАСа и было сохранение этого конфликта в вечно тлеющем режиме.

В Иране явно ожидали другой реакции арабского мира, и растерянность режима аятолл видна сейчас невооруженным глазом: на пятницу назначен обреченный на провал всемирный джихад, объявление которого является отчаянным шагом по привлечению к себе внимания. Мир, по большому счету, выступил на стороне Израиля, а Хезболла, которая била себя в грудь, заявляя, что готова поддержать ХАМАС, так и не решилась на самоубийственную для себя попытку атаки на Израиль. В итоге Ирану не удалось раскачать ситуацию на Ближнем Востоке.

Такая реакция мусульманских стран региона имеет под собой разумное экономическое обоснование. Со времени последнего масштабного противостояния между Израилем и Палестиной многие страны региона продемонстрировали существенную экономическую интеграцию в мировую экономику и глобальную финансовую систему. Так, туристический кластер обеспечивает значительную занятость в Турции и Египте, а также является для них важнейшим источником валюты. В росте туристических потоков заинтересованы и страны Персидского залива. Дубай стал не только одним из важнейших мировых авиахабов и туристической достопримечательностью, но и быстро развивается как важный мировой финансовый центр. Развивают подобные авиахабы и остальные страны региона.

Очевидно, что эти страны больше совершенно не заинтересованы в сохранении Ближнего Востока в качестве одной из самых горячих точек на планете, отталкивающей туристов и инвесторов. Не хотят они и допустить появления толп беснующихся радикалов на своих улицах. Экономическое развитие имеет для них теперь гораздо больший приоритет, чем поддержка вечно тлеющего палестинского конфликта в качестве элемента управления общественным настроением. Как это не удивительно, но цивилизационный проект Запада через экономическое развитие и глобализацию продемонстрировал успех в наиболее консервативном, с точки зрения восприятия западных ценностей, арабском мире, в то время как провалился, например, в России, которая теперь стремительно скатывается в пещерное средневековье.

Приближающийся закат нефтяной эпохи вынуждает арабские страны существенно диверсифицировать свои экономики, чтобы снизить свою зависимость от нефтяных доходов, что неизбежно подталкивает их к сближению с экономически развитыми странами. Путь арабских стран к нормализации отношений с Израилем практически безальтернативен для них, и нынешние действия ХАМАСа и Ирана никак не смогут это остановить.

Алексей Тихонов, t.me

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