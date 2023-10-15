Путин разразился абсурдным заявлением о контрнаступлении ВСУ 5 15.10.2023, 12:19

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Глава РФ цинично прокомментировал действия оккупантов в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ «настолько провальным», что Украина готовит новые наступательные операции. При этом он выдумал успехи российских оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, где враг наступает, но существенно продвинуться не может. Путин называет потуги своих войск «активной обороной и улучшением позиций».

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем… И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», - цитирует главу РФ «Интерфакс».

Далее Путин начал выдумывать, что российские оккупационные войска «в активной обороне» якобы умудряются продвигаться как на Харьковском, так и на Донецком направлениях.

«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве… Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках», - подчеркнул свои фантазии Владимир Путин.

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