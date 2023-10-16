Названы смартфоны, которые в 2023-м году предлагают лучшее соотношение цены и качества 1 16.10.2023, 16:26

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В рейтинг попало по две модели от Samsung и Google.

Издание CNET опубликовало топ бюджетных смартфонов 2023 года. Эксперты выбрали 5 моделей, которые качественно собраны, хорошо оптимизированы, имеют оптимальные характеристики и не стоят заоблачных денег.

В рейтинг попало по две модели от Samsung и Google, плюс один Айфон. Самый «дорогой» смартфон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый – в районе $160.

Samsung Galaxy A03S ($160) – простой девайс для самых нетребовательных юзеров. Для них здесь большой HD-дисплей на 6,5 дюйма, который отлично подходит для чтения новостей, просмотра видео и игр, тройная камера на 13+2+2 Мп и батарея 5000 мАч. Samsung также обещает поддерживать телефон обновлениями безопасности как минимум в течение 4 лет, что в этом ценовом диапазоне является настолько хорошим, насколько это возможно.

iPhone SE (2022) – для тех, кто хочет перейти на «яблоко», но не хочет тратить много денег. Он представляет собой сочетание старого дизайна с новейшими функциями, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G, а стоит он дешевле 400 долларов. Это также один из немногих телефонов на рынке с экраном размером 4,7 дюйма.

Pixel 6A – лучший Android-смартфон по соотношению цена-качество. У него компактные габариты, яркий экран, одна из лучших камер в своем классе, которая в слепом тесте уделывает iPhone 14, топовый софт, а главное – доступный ценник в 349 долларов

Galaxy A54 – главный бестселлер бренда 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него по-прежнему один из лучших дисплеев в своем классе, мощный процессор и фотовозможности на уровне бюджетных флагманов. А еще есть защита от влаги и пыли, стереодинамики и NFC-модуль.

Pixel 7A – если готовы потратить 500 долларов, это практически идеальный телефон. У него компактный 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 90 Гц, шустрый фирменный процессор Google Tensor G2, одна из лучших камер «за свои деньги», а получать обновления он будет до 2026 года.

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