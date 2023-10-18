закрыть
18 октября 2023, среда, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский офтальмолог объяснила, что делать, если устают глаза за рулем

1
  • 18.10.2023, 11:01
  • 2,726
Белорусский офтальмолог объяснила, что делать, если устают глаза за рулем

Врач дала несколько важных рекомендаций.

Белорусский врач-офтальмолог, заведующая консультативно-диагностическим офтальмологическим центром 3 й городской клинической больницы имени Клумова Миннка Наталья Никитина сказала, что делать, если устают глаза при вождении автомобиля.

Прежде всего, нужно съехать на обочину дороги, а потом, по словам Никитиной, стоит выполнить такие действия:

– Удобно сесть, чтобы снять напряжение с позвоночника. Сперва разотрите ладони и приложите их к глазам. Затем сделайте массаж височной области, надбровных дуг указательным и средним пальцами. После этого выберите две точки: вдали и вблизи. Переводите взгляд то на один объект, то на другой.

Также специалист назвала симптомы, при появлении которых в течение дня водителям стоит обратиться к врачу-офтальмологу:

– Это усталость глаз, резь, боль, слезотечение, светобоязнь, появление белены перед глазами, молния в глазах, потеря зрения.

Также председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов заметил, что на зрение при вождении авто влияют погодные условия (например, чередование яркого света и теней), высушивающий эффект кондиционера в салоне машины.

К полезным для зрения продуктам Шевцов отнес морковь, броколли и салат из овощной корзины, морскую рыбу и яйца из белков, гречку и овсянку среди круп, а также чернику, бобовые, орехи и молочку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич