Во Франции ученые раскрыли загадку плиты с гравировкой, которой более 4000 лет 19.10.2023, 5:06

С 2021 года плита считается самой старой картой Европы.

Ученые начали работать над, чтобы понять гравюры на ней и возможно открыть утраченные достопримечательности, пишет SinceAlert.

«Использование карты для поиска археологических памятников — замечательный подход. Мы никогда так не работали», — сказал профессор Университета Западной Бретани (Франция) Иван Пейллер.

Археологи чаще прибегают к аэрофотосъемке, чтобы найти нужные места для раскопок или случайно во время строительства, поэтому найти подсказки, которым тысячи лет — это настоящая удача.

Ученые начали работать над, чтобы понять загадочные гравюры (Фото:D. Gliksman/Inrap)

Древняя карта обозначает территорию примерно 30 на 21 километр, и коллега Пейллера, Клемент Николя из научно-исследовательского института CNRS, сказал, что им нужно обследовать всю территорию и сделать перекрестные ссылки на отметки на плите.

Территория, которая обозначена на карте вероятно, соответствует древнему королевству, оно могло распасться во время восстаний на территории современной Европы.

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