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Эксперты: На этой неделе доллар побьет рекорд в Беларуси

  • 2.10.2023, 8:00
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Эксперты: На этой неделе доллар побьет рекорд в Беларуси

Евро также пойдет вверх.

На прошлой неделе курс доллара США в очередной раз в текущем году обновил исторический максимум. На торгах валютной секции белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 28 сентября пара USD/BYN остановилась на 3,2870, пишет Myfin.by.

На текущей неделе основным событием обещает стать публикация отчета рынка рабочей силы в Штатах NFP в пятницу 6 октября в 15:30 по минскому времени, до этого времени рынок находится под влиянием фундаментальных факторов.

На белорусском валютном рынке не исключен рост курса доллара к рубежу в USD/BYN 3,3000. Евро также способен восстановиться до курса EUR/BYN 3,5000. Российский рубль остается под давлением, курс будет дрейфовать к RUB/BYN 3,3500 за 100 российских рублей.

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