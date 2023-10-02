В Речице будут судить политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк
- 2.10.2023, 9:44
- 1,056
Судья — Станислав Иванютенко.
В Речице сегодня, 2 октября, должен начаться суд над брестской активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь»
Полиной Шарендо-Панасюк. Срок ее заключения истек еще 6 августа, но на свободу ее не выпустили, предъявив обвинение по статье о злостном неповиновении администрации колонии — уже во второй раз.
Полина Шарендо-Панасюк обвиняется в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 411 УК), пишет «Вясна». Рассматривать дело будет Речицкий районный суд, исполнять роль судьи — Станислав Иванютенко, неоднократно выносивший приговоры по «протестным» административным и уголовным статьям.
По данной части статьи 411 УК предусмотрено лишение свободы на срок до одного года.