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В Речице будут судить политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк

  • 2.10.2023, 9:44
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В Речице будут судить политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Судья — Станислав Иванютенко.

В Речице сегодня, 2 октября, должен начаться суд над брестской активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Полиной Шарендо-Панасюк. Срок ее заключения истек еще 6 августа, но на свободу ее не выпустили, предъявив обвинение по статье о злостном неповиновении администрации колонии — уже во второй раз.

Полина Шарендо-Панасюк обвиняется в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 411 УК), пишет «Вясна». Рассматривать дело будет Речицкий районный суд, исполнять роль судьи — Станислав Иванютенко, неоднократно выносивший приговоры по «протестным» административным и уголовным статьям.

По данной части статьи 411 УК предусмотрено лишение свободы на срок до одного года.

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