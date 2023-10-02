В РФ «вагнеровец» зверски избил жену и ее дочь: девочка погибла 3 2.10.2023, 12:18

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иллюстративное фото

Боевика задержали.

В Липецке (РФ) наемник ЧВК «Вагнер» избил свою жену и ее четырехлетнюю дочь. Девочка погибла.

Как сообщает российский телеграм-канал «База», 31-летний Владимир служит по контракту в ЧВК «Вагнер». В конце августа он приехал в отпуск и с тех пор был дома.

1 октября «вагнеровец» поссорился со своей женой, 35-летней Татьяной и сильно избил ее.

«Но этим Владимир не ограничился, ему под руку попала маленькая дочь Татьяны от первого брака, четырехлетняя Елена (имя изменено). По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил ее по голове, после чего девочка погибла», - пишет канал.

Сейчас боевика задержали. Других деталей инцидента не сообщают.

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