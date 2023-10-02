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Белорусские пловчихи отказались от госфлага и гимна на международных соревнованиях

  • 2.10.2023, 16:21
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Белорусские пловчихи отказались от госфлага и гимна на международных соревнованиях
Анастасия Шкурдай
Фото: VB.by

Их проверит специальная комиссия.

Четыре белорусских пловца получили нейтральный статус и, таким образом, смогут принимать участие в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics), пишет telegraf.news.

Выступать под нейтральным флагом в соревнованиях под эгидой World Aquatics разрешили белорусскому пловцу Илье Шимановичу, которому принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, и трём лидерам женской национальной команды по плаванию — Анастасии Шкурдай, Алине Змушко и Анастасии Кулешовой.

Кроме того, как сообщил портал «Матч ТВ», к участию в соревнованиях Международной федерации плавания также допустили тренера из Беларуси Андря Липницкого.

Напомним, World Aquatics в сентябре этого года приняла решение частично снять действующие ограничения и допустить белорусских и российских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе. На основании рекомендаций Международного олимпийского комитета федерация разработала критерии для допуска спортсменов из Беларуси и России.

Участвовать им разрешили только в индивидуальных дисциплинах, а специальная группа, созданная при Международной федерации плавания, перед допуском должна проверять спортсменов на «отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину», а также соблюдение антидопинговых правил, говорилось в сентябрьском заявлении World Aquatics.

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