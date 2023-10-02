Беларусь упала до рекордно низкого уровня в рейтинге экономической свободы 1 2.10.2023, 17:39

Хуже всего у нас обстоят дела с правовой системой и защитой собственности.

Беларусь опустилась в рейтинге Экономической свободы стран мира и заняла по итогам 2021 года 109-ое место. Всего в нем 165 позиций. Рейтинг составляет канадский аналитический центр по вопросам государственной политики Fraser Institute, сообщил проект Thinktanks.

В прошлом рейтинге по итогам 2020 года страна имела 97 место. Однако до наихудшего результата мы еще не откатились — он был зафиксирован в 2015 году — 152 место.

По мнению исследователей, сейчас хуже всего у нас обстоят дела с правовой системой и защитой собственности. А больше всего очков Беларусь набрала по такой категории как «Надежные деньги», где отражается эффективность монетарной политики и уровень инфляции.

В рейтинге все 165 стран мира были поделены на 4 группы — от самых свободных не абсолютно несвободным. Беларусь оказалась в третьем квартиле.

Для сравнения: Россия заняла 104 место, Китай — 111.

Из стран бывшего советского пространства самыми экономически свободными являются Эстония и Литва — они расположились на пороге первой десятки (12 и 13 место). Грузия и Армения также заняли высокие места: 25 и 33 соответственно.

В последнем четвертом квартиле расположились в основном африканские страны, а также среднеазиатские регионы с политической нестабильностью. Лидируют по экономической свободе Сингапур, Гонконг и Швейцария.

Напомним, есть и другие рейтинги, в которые включали Беларусь. Например, в рейтинге стран по тратам граждан на еду наша страна находится на 77-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки у наших граждан приходится 32,1% от расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Гондураса (31,9%), Индии (32,1%) и Грузии (32,3%).

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