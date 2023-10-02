Топ-5 подержанных машин в Беларуси, по цене которых можно купить дом 2.10.2023, 18:16

Как много вы готовы отдать за авто?

Какое авто хотите себе вы? Наверное, у каждого есть машина-мечта. И если кто-то может её реализовать, то для кого-то это и останется мечтой. Не удивительно, ведь на люксовые автомобили цены очень кусаются, даже на б.у.

Сайт ganc-chas.by предлагает познакомиться с автомобилями, по цене которых можно купить дом в любом городе Брестской области.

Mercedes-Benz G-Класс AMG W464, 2019 г. (Минск)

Краткая характеристика: автомат, 4.0 л, бензин, 48 700 км. Bнедорожник 5 дв., постоянный полный привод, чёрный. 585 л.с., расход 13,3 л.

Цена: 209 000$ (686 586 рубля)

BMW X7 I, 7 мест, 2020 г. (Минск)

Краткая характеристика: автомат, 3.0 л, дизель, 50 000 км. Bнедорожник 5 дв., постоянный полный привод, чёрный. 265 л.с., расход 6,5 л.

Цена: 201 450$ (661 783 рубля)

BMW X5 (G05) M Sport 2021 (Минск)

Краткая характеристика: 50 585 км, автоматическая, 3.0 л, бензин, внедорожник.

Цена: 90 000$ (295 830 рубля)

Ауди Q7 4M 2019г (Могилёв)

Краткая характеристика: 102 064 км, автоматическая, 3.0 л, дизель, внедорожник.

Цена: 82 000$ (269 534 рубля)

Toyota Land Cruiser Prado 2020 г.в. (Гомельская область)

Краткая характеристика: 50 000 км, автоматическая, 2.8 л, дизель, внедорожник.

Цена: 79 900$ (262 631 рубля)

Что можно купить за цену каждого из авто измеряя в недвижимости городов Брестской области?

В Бресте за 200 000$ (657 020 рублей) можно приобрести благоустроенный дом со всеми коммуникациями общей площадью 247.1 кв.м. и участком в 10.9 соток. На нём располагается гараж, беседка, баня с парилкой, бассейном, душевой и зоной отдыха.

В Барановичах за 190 000$ (624 530 рублей) вы можете стать обладателем 4-х уровневого дома общей площадью 405 кв.м. На участке в 24 сотки имеются гараж с технологической ямой, баня и сарай с погребом.

За 85 000$ (279 395 рублей) можно купить двухэтажный дом с подвалом и мансардой в Берёзе или за 885 000$ (279 233,50 рублей) коттедж в Пинске.

После продажи Toyota Land Cruiser Prado 2020 г.в. вы можете стать владельцем двухэтажного дома в Ивацевичах за 50 000$ (164 255 рублей) или за 50 000$ (164 350 рублей) дом с мебелью, баней и садом на участке 18 соток в Ганцевичах.

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