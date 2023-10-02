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Выходцы из Apple показали гаджет, который однажды заменит смартфон

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  • 2.10.2023, 18:57
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Выходцы из Apple показали гаджет, который однажды заменит смартфон

Устройство проецирует на руку картинку, с которой можно взаимодействовать.

Стартап Humane бывших сотрудников Apple, уже давно обещающий революционный девайс, который «однажды заменит смартфон», провел демонстрацию своего продукта на Неделе моды в Париже. Называется он Ai Pin.

Гаджет похож на очень компактный телефон с проектором вместо дисплея. Он крепится на одежду и проецирует текст и изображения прямо на ладонь, пишет «Униан» со ссылкой на Edgadget.

Несмотря на весь хайп, подробностей о девайсе пока очень мало. Известно, что из функций предусмотрены звонки, камера, переводчик, голосовой ассистент, а также распознавание окружающих объектов. Так, например, девайс может отсканировать товар в магазине и ответить на вопросы о нем – это возможно благодаря широкому применению алгоритмов ИИ.

Также мы знаем, что за пять лет стартап Humane привлек уже $240 млн, а до этого привлек внимание главы Open Ai Сэма Альтмана, компании, стоящей за созданием чат-бота ChatGPT. Он не участвует в разработке напрямую, но активно инвестирует в Humane.

Сколько будет стоить революционный девайс и когда поступит в продажу, пока не говорят. Впрочем, позже на этот месяц запланирована полноценная презентация Humane Ai Pin, так что запасаемся терпением и ждем.

Меж тем сама Apple разрабатывает новое устройство, которое заменит людям смартфоны и ноутбуки. Предполагается, что речь идет об очках дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

Однако до такого супергаджета компании все еще далеко – сначала они должны закончить создание гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Ее выход ожидается в начале 2024 года, а главной особенностью является то, что управляется девайс исключительно глазами, голосом и жестами рук – никаких геймпадов и прочего.

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