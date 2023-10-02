«Беларусбанк» ввел серьезные изменения для клиентов 2.10.2023, 19:02

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Они затрагивают как физлиц, так и бизнес.

«Беларусбанк» ввел несколько изменений для клиентов. Они затронули как физлиц, так и бизнес. К примеру, для физлиц изменения появились по базовым счетам, отмечает «Зеркало».

«Беларусбанк» ввел возможность открывать базовые счета в интернет-банкинге. Напомним, эти счета предполагают минимальный бесплатный набор услуг. Базовый счет по функционалу не отличается от текущего. Основная разница в том, что базовый счет предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

«Открытие базового счета возможно вместе с оформлением платежной карточки к счету. При этом вознаграждение за обслуживание карточки не взимается», — сообщает «Беларусбанк».

Также «Беларусбанк» сообщает, что обновлено приложение Белкарт Pay. «Держатели физических и виртуальных платежных карточек Белкарт «Беларусбанка», использующие приложение Белкарт Pay, теперь могут снимать наличные и просматривать баланс в банкоматах и отделениях банка», — сообщает финучреждение.

«Беларусбанк» также предлагает индивидуальным предпринимателям дистанционно открыть счета — через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Но есть важное условие — для этого хотя бы раз нужно пройти идентификацию в банке.

Финучреждение также ввело новшество и для юрлиц. Так, банк запустил сервис по проверке контрагентов в Беларуси, России, Украине, Молдове и Кыргызстане. Сервис доступен клиентам в мобильном приложении M-Business Belarusbank и интернет-банке.

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