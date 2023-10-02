Молодого хоккеиста из Беларуси арестовали в США прямо во время матча 1 2.10.2023, 19:20

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Егор Романов (Твиттер)

В чем его обвиняют?

Хоккеист родом из Беларуси, 20-летний Егор Романов был арестован в американском Джонстауне 1 октября прямо во время матча на стадионе 1st Summit Arena. Об этом сообщило местное издание The Tribune Democrat, новость заметил сайт belarushockey.com.

Инцидент произошел во время первого антракта игры «Джонстаун Томагавкс» против «Нью-Гемпшир Маунтин Кингз» — защитником этого клуба является Романов. Парня удалили с поля, а затем его арестовала полиция Джонстауна.

Причиной оказался не исполненный ранее ордер на арест по обвинению в нападении с помощью транспортного средства при отягчающих обстоятельствах. Этот ордер выдали два года назад в Нью-Кенсингтон. Егор Романов на тот момент играл за клуб «Эсмарк Старз» из Питтсбурга.

В юниорах «Эсмарк Старз» уроженец Минска играл с 2018 года, затем в 2021-м сменил команду на Wichita Falls Warriors (Оклахома), в 2022-м — на Boston Advantage, а в нынешнем году перешел в нью-гемпширский клуб. В текущем сезоне Романов провел четыре игры в NAHL, где заработал две штрафных минуты.

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