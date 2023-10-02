Видеофакт: Два водителя решили помахать кулаками посреди Минска 3 2.10.2023, 19:38

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Кто кому не уступил дорогу?

Дорожный конфликт, который, видимо, перерос в кулачный бой, попал на видео читателя «Онлайнера». Запись сделана в Минске на перекрестке ул. Шаранговича и Якубовского. Что стало причиной открытого сопротивления, доподлинно неизвестно. Видим лишь результат.

— Кажется, все банально: один не уступил другому дорогу. Насколько я понял, серый автомобиль не смог перестроиться в полосу, где ехал водитель темного автомобиля — тот его просто не пустил, — комментирует ролик автор записи.

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