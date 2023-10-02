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Под Городком в болоте застряло целое стадо коров

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  • 2.10.2023, 20:17
  • 2,214
Под Городком в болоте застряло целое стадо коров

Их спасли работники МЧС и сельского хозяйства.

Работники МЧС спасли в Городокском районе 14 застрявших в болоте коров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 2 октября около деревни Большое Кошо. Спасателям поступило сообщение, что в болотистой местности застряли коровы. Самостоятельно выбраться на берег они не могли.

Работники МЧС и сельского хозяйства при помощи веревок и подручных средств смогли вытащить на берег 14 коров.

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