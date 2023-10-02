Под Городком в болоте застряло целое стадо коров 3 2.10.2023, 20:17

2,214

Их спасли работники МЧС и сельского хозяйства.

Работники МЧС спасли в Городокском районе 14 застрявших в болоте коров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 2 октября около деревни Большое Кошо. Спасателям поступило сообщение, что в болотистой местности застряли коровы. Самостоятельно выбраться на берег они не могли.

Работники МЧС и сельского хозяйства при помощи веревок и подручных средств смогли вытащить на берег 14 коров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».