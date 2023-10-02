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На валютном рынке Беларуси возникла нетипичная ситуация

  • 2.10.2023, 20:37
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На валютном рынке Беларуси возникла нетипичная ситуация

Обменники отреагировали на рост курсов доллара и евро на торгах.

В понедельник, 2 октября, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро подорожали. На рост курсов этих валют на торгах отреагировали обменники. Доллар дешевле 3,3 рубля ни удастся найти ни в одном банке. Как отмечает «Зеркало», при этом наблюдается нетипичная ситуация: курс продажи евро в некоторых обменниках ниже, чем курс покупки в других.

Если в минувшие выходные в некоторых банках доллар можно было купить дешевле 3,3 рубля, то после торгов в понедельник курс американской валюты во всех обменниках превышает эту планку.

Так, выше всего курс продажи банками доллара — 3,34 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,31 рубля («БТА Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «РРБ-Банк» и «Технобанк» — 3,31 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,525 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — в «Белагропромбанк» (3,485 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,487 рубля. Это нетипичная ситуация для валютного рынка, что в отдельных обменниках курс продажи евро ниже, чем курс покупки в некоторых других.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

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