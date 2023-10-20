Рысь пустыни: как израильская женщина-командир спасла заставу «Суфа» 20.10.2023, 9:17

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иллюстративное фото

Бойцы под ее командованием ликвидировали более 100 террористов.

Командир смешанного батальона израильских пограничников «Каракаль», подполковник Ор Ливни Бен-Иегуда 7 октября возглавила бой с террористами на заставе ЦАХАЛа Суфа. Бойцы под ее командованием уничтожили более 100 террористов, пишут «Детали».

В ту субботу утром Ор была в расположении своего батальона в поселке Питхат Ницана. Внезапно она получила сообщение о ракетном обстреле в приграничных с Газой поселках.

Вначале Бен-Иегуда хотела выдвинуться на пост «Санай» на египетской границе. Но спустя 10 минут она получила голосовое сообщение от командира «Сайерет Нахаль» — спецподразделения 933 пехотной бригады «Нахаль».

Солдаты из этой бригады оказались в осаде. Террористы окружили и штурмовали пост ЦАХАЛа «Суфа», где они находились.

Подполковник Йонатан Цур (Барнаш), позднее погибший в бою, прислал Ор голосовое сообщение о проникновении на заставу «Суфа»: «Ор, там полно террористов!».

«Я собрала всю роту поддержки батальона «Каракаль «и четко сказала им: мы выходим убивать террористов. Произошло проникновение террористов в Израиль, они распространяются. Будьте готовы и бдительны. Мы можем столкнуться с ними уже по дороге. Но мы – мощная сила», — рассказывает Ливни Бен-Иегуда

Армейские джипы помчались в сторону заставы «Суфа». Уже по дороге Ор поняла, что все гораздо хуже чем казалось – в этом районе происходят десятки столкновений с террористами.

«Мы подъехали к въезду на заставу. Ко мне подбежал сержант и сообщил, что внутри поста – террористы», — вспоминает Ор.

Офицер получила информацию: на заставе находятся не менее 40 бойцов из бригады «Нахаль», минометчики из 50-го батальона, водители – и множество террористов.

Большинство израильских солдат заперлись в столовой и отстреливались. Информации о происходящем было мало. Бен-Иегуда скомандовала прорываться внутрь заставы.

«Я прорываюсь через одни из ворот – и не могу поверить в то, что вижу. Огонь со всех сторон, стрельба из РПГ. В этот момент я поняла, что ситуация совсем не такая, как мы думали», — говорит она.

Внезапно офицер увидела, как на грунтовую насыпь взобрались террористы. Засада террористов поджидала военные силы, которые попытаются прийти на помощь заставе.

«Я поворачиваю голову в сторону и вдруг вижу перед собой колонну, которая на бешеной скорости мчится к нам. Три пикапа, пять мотоциклов, словом, почти 50 террористов и снайперов. И все они в нашу сторону. А нас всего 12 бойцов, женщин и мужчин. Остальных мы оставили в других поселках и на заставе Санай, чтобы быть готовыми к продолжению [атаки террористов]», — вспоминает Ор один из самых напряженных моментов боя.

«Мы быстро открыли огонь по ним из пулеметов, минометов и гранатометов. Наша стрельба была очень эффективной. Многих террористов мы убили, остальные разбежались. Внезапно я увидела боевика на нулевом расстоянии. Он прыгнул на меня: либо я либо он. К счастью, я успела выстрелить в него, он отлетел назад».

Террорист тоже успел выстрелить в Ор, но промахнулся.

Вскоре Ор увидела над головой боевой вертолет ЦАХАЛа. Командир 190-й вертолетной эскадрильи обнаружил с воздуха террористов на территории заставы и хотел накрыть их огнем. Он связался с подполковником, но Ор сообщила ему, что на заставе все еще находятся десятки солдат. Они могли пострадать от атаки вертолета.

Вместо этого Ор попросила вертолетчика «поливать» из пулеметов террористов, карабкающихся по окружающим заставу земляным насыпям. «Я хотела вывести с заставы живыми как можно больше солдат», — говорит она.

Бой продолжался долгие часы. К бойцам «Каракаля» присоединялись солдаты из других подразделений. Подполковник Ор Ливни Бен-Иегуда возглавила всех как старшая по званию.

Террористы несколько раз пытались обойти ее отряд с флангов. К ним прибыли еще несколько пикапов с подкреплениями – израильские бойцы расстреляли их с близкого расстояния. Один из боевиков даже сумел забраться на наблюдательную вышку ЦАХАЛа («пиллбокс) и пытался вести огонь сверху. В итоге часть террористов была уничтожена, остальные отступили.

Спустя несколько часов прибыла подмога – бойцы спецназа ВМС «Шайетет-13» ворвались на заставу и стали зачищать террористов, находившихся внутри.

«Мы запустили дроны для «Шайетет 13», чтобы показать им, что происходит внутри заставы и где находятся террористы. В сумме мы находились на заставе 14 часов, пока она не была зачищена», рассказывает подполковник Ор Ливни Бен-Иегуда.

Офицер подчеркивает, что женщины — солдаты батальона «Каракаль» великолепно проявили себя в бою.

«Мой батальон уничтожил в сумме около сотни террористов. Я надеюсь, что ни у кого больше не будет сомнений по поводу девушек в боевых частях. Все, чему они научились, они показали в бою.

Больше никаких вопросов по поводу женщин-бойцов. Они сражались, они спасали жизни, они – герои», — говорит Бен-Иегуда.

Отдельно она отмечает героизм женщин, служащих в медицинской части батальона, а также танкисток.

«В моей медсанчасти служат замечательные женщины, они спасли многих солдат. Они сажали вертолеты под обстрелом. Они проделали потрясающую работу в полевых условиях, в условиях войны», — говорит подполковник.

«Мне важно также отметить танкисток, которые бросились к Керем-Шалом. Четыре танка вели бой и остановили наступление на населенные пункты Явуль, Авшалом, Бней-Нецер, Холит, Керем-Шалом. Они уничтожили десятки террористов пулеметным огнем, снарядами, а когда кончились боеприпасы, давили террористов. Они фактически решили исход боя в Холит».

Пограничный батальон «Каракаль» входит в состав территориальной бригады «Паран» Южного военного округа, занимается охраной границы с Египтом. Это смешанный батальон легкой пехоты. Более половины его личного состава — женщины. Батальон был создан 2004 году, чтобы дать возможность девушкам массово служить в боевом подразделении. Батальон назван в честь животного каракала, которое долгое время называли «пустынной рысью» (позже его причислили к отдельному виду).

В батальоне служат девушки и юноши, без разделения должностей и обязанностей по половому признаку. Основная задача батальона — охрана южных границ Израиля, первоначально — с Иорданией, затем — с Египтом. Дополнительные задачи: патрулирование подступов к Эйлату и дорог на юге страны.

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