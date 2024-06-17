Словакия сенсационно обыграла Бельгию в матче Евро-2024

Словакия сенсационно обыграла Бельгию в матче Евро-20243
- 17.06.2024, 21:06
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У лидера бельгийцев Лукаку отменили два гола во втором тайме.
Сборная Бельгии уступила команде Словакии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 1:0 в пользу словаков, у которых на седьмой минуте забил Иван Шранц.
У бельгийцев после видеопросмотра отменили гол Ромелу Лукаку на 56-й минуте. У лидера бельгийцев по ходу матча было несколько опасных моментов, но он их не реализовал.
Еще один гол Лукаку отменили на 86-й минуте, также после видеопросмотра — Лоис Опенда сыграл рукой.
Доменико Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии, в которую он пришел в 2023 году.
Ранее в группе E сборная Румынии разгромила команду Украины со счетом 3:0.
В следующем туре словаки сыграют с украинцами 21 июня, а бельгийцы с румынами 22 июня.
В группе E с тремя очками лидирует Румыния, на втором месте Словакия (3), на третьем — Бельгия (0), замыкает квартет Украина (0).