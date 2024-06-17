В Минске разросся опасный золотарник 1 17.06.2024, 19:53

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Его не могут выкосить.

В Минске распространилось опасное для людей и природы растение — золотарник канадский, он уже занял площадь в 231 гектар, поэтому с ним будут бороться не только скашиванием, но и гербицидами, заявил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко, пишет агентство «Минск-Новости».

В Беларуси этот вид считается инвазивным растением (его распространение создает угрозу жизни или здоровью граждан).

Химическую обработку проведут в тех местах, где канадский золотарник растет наиболее интенсивно.

Добавим, что канадский золотарник опасен не только для беларусской природы (несет угрозу популяциям многих редких и исчезающих видов растений и снижает урожайность сельхозкультур), но и для людей, поскольку он считается сильным аллергеном.

Также Шатравко напомнил, что в столице борются с еще одним опасным растением — борщевиком сосновского, он сейчас растет на 15 с небольшим гектарах. Победить его не могут долгие годы, поскольку его семена в земле могут сохранять всхожесть несколько лет.

Также чиновник прокомментировал недавнее ухудшение состояния воздуха в нескольких районах Минска. По его словам, это было связано с отсутствием дождей в течение длительного периода. Из-за засухи в воздухе становилось больше твердых частиц. Кроме того, была увеличена концентрация формальдегидов и приземного озона на улицах с интенсивным транспортным потоком.