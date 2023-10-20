В Беларуси произошел скачок цен на лекарства 1 20.10.2023, 10:45

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Чиновники говорят, что «так и ожидалось».

Несмотря на рекордно низкую инфляцию на бумаге, медицинские препараты в Беларуси дорожают более быстрыми темпами. Чиновники говорят, что так и ожидалось, но теперь ввели регулирование цен на эту продукцию. Об этом заявила представительница МАРТ Наталья Василевская в эфире СТВ.

На госТВ рассказали, что регулирование цен «принесло свои результаты». К примеру, посуда за год подешевела на 9%, телевизоры — почти на 6%, а электротовары, обои и моющие средства — на 5%. Из продуктов питания подешевело растительное масло — на 20%, крупа и бобовые — более чем на 13%.

— Возобновлено референтное ценообразование (оценка стоимости препаратов в стране происхождения и государствах, которые схожи с Беларусью. — Прим. ред.) на лекарственные препараты. На сегодняшний день мы видим, к сожалению, рост за последние несколько месяцев на медикаменты, индекс потребительских цен растет более высокими темпами, как и ожидалось. Поэтому это регулирование будет очень кстати, это будет общая слаженная работа. Позволяет смело заявить, что поставленные правительством задачи будут выполнены, — рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

Кроме лекарств, отмечают чиновники, подорожали сигареты, алкоголь, выросли тарифы на ЖКУ. «Это обусловлено международными обязательствами, курсовыми колебаниями или необходимостью устранения ценовых диспропорций, когда цены на ресурсы растут быстрее, чем стоимость выпускаемой продукции или услуг», — говорят на госТВ.

Чиновники обещают, что цены не медпрепараты снизятся в декабре.

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