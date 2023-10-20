С начала года в Беларуси зафиксировали девять случаев туляремии 20.10.2023, 18:10

Что это за болезнь и чем опасна?

В Беларуси с начала года зарегистрировано 9 случаев заболевания туляремией. За весь прошлый год их было 14. Минские эпидемиологи рассказали, что это за болезнь и как от нее защититься.

Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание. Ее возбудителями являются более чем 100 видов диких и домашних животных, а также грызуны, зайцы и насекомые (комары, клещи и другие). Кроме того болезнью можно заразиться при контакте с больным, через употребление пищи и воды, содержащей возбудитель.

У людей, которые подхватились инфекцию, наблюдаются симптомы общей интоксикации, лихорадка, воспаление лимфатических узлов.

Профилактика туляремии:

в сезон активности переносчиков (комары, клещи) проводить засетчивание окон;

при выезде на базы отдыха и дачные участки использовать репелленты и инсектициды, в соответствии с инструкцией по применению;

не создавать условия для выплода комаров в различных емкостях для хранения запасов воды для полива на дачах и в частном секторе. Не менее 1 раза в неделю менять воду в емкостях для ее хранения;

проводить мероприятия, направленные на снижение численности комаров: проведение дезинсекционных обработок территорий, прилегающих к водоемам, рекам, загородным базам отдыха, подвалов жилых домов, водоемов, где происходит массовый выплод комаров;

следить за санитарно-техническим состоянием подвальных помещений жилых и общественных зданий, благоустройством территорий (ликвидация всех несанкционированных свалок, своевременный вывоз твердых бытовых отходов, покос сорной растительности, уборка подвальных помещений);

употреблять в пищу продукты после достаточной термической обработки;

для питья использовать качественную питьевую воду (кипяченую либо бутилированную, фасованную в заводской упаковке);

помещения для хранения пищевых продуктов необходимо защищать от проникновения грызунов и насекомых.

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