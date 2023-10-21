Amazon тестирует двуногих роботов на своих складах 21.10.2023, 6:58

Персонал не доволен.

Amazon испытывает человекоподобных роботов под названием Digit на своих складах в США. Об этом сообщает BBC.

Компания утверждает, что эти роботы помогут улучшить процесс доставки для клиентов. Digit имеет руки и ноги, может двигаться, хватать и обрабатывать предметы так же, как человек. Профсоюз обвиняет Amazon в том, что он относится к работникам, как к роботам. Но Amazon утверждает, что его робототехнические системы помогают создавать новые рабочие места. Сейчас в компании работают более 750 000 роботов, сотрудничающих с человеком. Главный технолог Amazon Robotics подчеркнул, что люди незаменимы в процессе выполнения заказов, поскольку они могут мыслить на высшем уровне и диагностировать проблемы.

Digit не двигается на колесах, а ходит на двух ногах. Он может передвигаться по лестнице, что позволяет ему работать в складских помещениях. Однако Amazon заявляет, что это прототип, и их эксперимент имеет целью изучить, как мобильные работы и манипуляторы могут быть использованы на их складах.

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