Стало известно, кому в Беларуси будут делать прививки от COVID-19

Стало известно, кому в Беларуси будут делать прививки от COVID-193
- 21.10.2023, 10:17
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Минздрав уточнил список.
Министерство здравоохранения Беларуси постановлением №162 от 5 октября уточнило перечень лиц, которым проводятся профилактические прививки от COVID-19. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Если раньше профилактическим прививкам подлежали дети в возрасти от 15 до 17 лет, а также лица в возрасте 18 лет и старше, то теперь эти возрастные группы детализированы.
Профилактические прививки будут делаться:
детям в возрасте от 5 до 17 лет включительно ежегодно в сентябре–декабре:
с хроническими заболеваниями;
с иммуносупрессией;
находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.
лицам в возрасте 18 лет и старше ежегодно в сентябре–декабре:
с хроническими заболеваниями;
с иммуносупрессией;
в возрасте старше 60 лет;
находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
медицинским и фармацевтическим работникам;
беременным женщинам.
Также допускается делать прививки иным лицам в случае их обращения.