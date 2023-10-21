Стало известно, кому в Беларуси будут делать прививки от COVID-19 3 21.10.2023, 10:17

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Минздрав уточнил список.

Министерство здравоохранения Беларуси постановлением №162 от 5 октября уточнило перечень лиц, которым проводятся профилактические прививки от COVID-19. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Если раньше профилактическим прививкам подлежали дети в возрасти от 15 до 17 лет, а также лица в возрасте 18 лет и старше, то теперь эти возрастные группы детализированы.

Профилактические прививки будут делаться:

детям в возрасте от 5 до 17 лет включительно ежегодно в сентябре–декабре:

с хроническими заболеваниями;

с иммуносупрессией;

находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

лицам в возрасте 18 лет и старше ежегодно в сентябре–декабре:

с хроническими заболеваниями;

с иммуносупрессией;

в возрасте старше 60 лет;

находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

медицинским и фармацевтическим работникам;

беременным женщинам.

Также допускается делать прививки иным лицам в случае их обращения.

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