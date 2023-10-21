80 лет назад было уничтожено Минское гетто 21.10.2023, 12:33

В течение двух лет в нем героически действовала подпольная структура.

21 октября 1943 года нацисты уничтожили Минское гетто.

На территории Беларуси во время нацистской оккупации было создано 250 гетто. Минское гетто было вторым величайшим на территории СССР после Львовского и одним из самых крупных во всей Европе. В нем находились около 100 000 человек: около 80 тысяч белорусских евреев и более 20 тысяч депортированных из Европы.

Гетто находилось в районе Юбилейной площади и включало около 40 улиц и переулков в северо-западной части города. Оно существовало с августа 1941 по октябрь 1943.

По словам израильского историка, сотрудника мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Арона Шнеера, в Минском гетто никогда не было погромов, инициировавшихся местным населением. Все делалось специальными немецкими подразделениями и многонациональными вспомогательными частями и полицией.

Наиболее массовые убийства евреев (немцы использовали эвфемизм «акция») произошли 7-8 ноября 1941 года (уничтожено 18 тысяч евреев), 20 ноября 1941 года (15 тысяч), 2 марта 1942 года (8 тысяч), 28 июля 1942 года (25 тысяч), 21-23 октября 1943 года (22 000 евреев, привезенных на смерть из стран Европы). К тому же с весны 1942 года заключенных Минского гетто начали уничтожать в душегубках.

3 июля 1944 года Красная Армия вошла в Минск, из убежищ вышли всего 13 евреев, которые несколько месяцев прятались в подвале дома возле еврейского кладбища на улице Сухой.

Местом памяти о трагедии Минского гетто стал мемориал «Яма» в центре белорусской столицы.

Героизм и сопротивление узников гетто

В Минском гетто действовала подпольная боевая организация, которую возглавлял легендарный Гирш Смоляр.

Только за два года из Минского гетто были спасены и выведены в партизанские отряды более 5000 узников.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина взяла интервью у Александра Смоляра — сына руководителя подпольной боевой организации в Минском гетто Гирша Смоляра.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

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