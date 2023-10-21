Семь продуктов, которые стоит добавить в рацион осенью для укрепления иммунитета 1 21.10.2023, 20:06

Oсенью акцент должен быть на теплой, согревающей пище.

С наступлением первых холодов наш организм, как и все вокруг, изменяется и перестраивается. В осенний период достаточно много людей замечает, как ухудшается их настроение, появляется апатия и снижается энергия. Такое состояние в народе называют — «осенняя хандра», пишет sport24.

Любые изменения для человека — стресс, поэтому важно в такие периоды поддержать свое физическое и эмоциональное состояние.

Как помочь организму осенью

Высыпаться — добавьте количество или улучшите качество сна, чтобы организм больше отдыхал.

Принимать витамины — обратитесь к терапевту, чтобы он подобрал для вас подходящий комплекс.

Больше двигайтесь или займитесь спортом — физическая активность улучшит ваше психоэмоциональное состояние и укрепит иммунитет.

Откажитесь от вредных привычек — это улучшит защитные функции организма.

Питайтесь правильно и сбалансированно.

Какие продукты необходимо включить в рацион осенью

Oсенью акцент должен быть на теплой, согревающей пище: это могут быть термически обработанные овощи, каши, легкие супы, тушеное мясо и другие полезные продукты. Готовьте их с полезными специями, такими как имбирь, куркума, корица, чеснок.

Осенью чаще всего страдают запасы витаминов А, D, Е, C, РР и группы B, именно поэтому важно включить в свой осенний рацион следующие продукты:

Сезонные грибы. У них богатый, сбалансированный состав, собраны практически все нужные для организма микроэлементы: 18 аминокислот, витамины (А, В, PP, Е и D). Благодаря этому укрепляется нервная и сердечно-сосудистая системы, ускоряется обмен веществ, улучшается состояние ногтей, кожи и волос.

Орехи. Большинство орехов богаты не только жирами, но и множеством микронутриентов: витаминами группы В и Е, минералами (от магния и йода до железа и марганца), клетчаткой, фолиевой кислотой, жирными аминокислотами. Регулярное употребление орехов укрепляет кости, повышает настроение, успокаивает нервную систему. Самые полезные орехи — грецкий, миндаль, кешью, кедровый.

Гранат. В одной чашке семян граната массой около 150 г содержится 7 г клетчатки, 3 г белка, 30% суточной нормы витамина С, 36% суточной нормы витамина К, 16% суточной нормы фолата (важен для образования новых клеток крови и работы нервной системы) и 12% суточной нормы калия. Людям, страдающим анемией, гранат поможет поднять уровень железа, вернуть силы и энергию.

Клюква. Богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями, вирусами и бактериями, атакующими нас в холодное время года. Она полезна для иммунитета, пищеварения и здоровья сердца.

Тыква. Незаменимый продукт осенью, содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Тыква помогает очищать организм от шлаков и токсинов, выводит лишнюю жидкость, обладает желчегонным эффектом.

Имбирь. Содержит витамины, минералы и эфирные масла. Помогает справляться с простудой, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.

Брокколи. В составе брокколи есть витамины А, Е, С, группы В, незаменимые аминокислоты триптофан, лизин, изолейцин, а также такие микроэлементы кальций, калий, магний, фосфор. Антиоксидантные свойства брокколи снимают воспаление в организме, делают его устойчивым к бактериям и вирусам, что так необходимо в период холодов и простуд.

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