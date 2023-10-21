Минздрав добавил COVID-19 в перечень профилактических прививок 1 21.10.2023, 20:46

Придется ли за нее платить?

Министерство здравоохранения Беларуси подписало изменения в постановление, регулирующее действующий в стране Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В список болезней, против которых проводится такая вакцинация, добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

Проведение вакцинации на основании Национального календаря профилактических прививок и вышеуказанного Перечня осуществляется в рамках оказания медицинской помощи гражданам и проводится бесплатно.

В соответствии с документом, получить вакцину от COVID-19 смогут:

- Дети в возрасте от 5 до 17 лет включительно ежегодно в сентябре-декабре: с хроническими заболеваниями; с иммуносупрессией; находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

- Лица в возрасте 18 лет и старше ежегодно в сентябре-декабре: с хроническими заболеваниями; с иммуносупрессией; в возрасте старше 60 лет; находящиеся и работающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; медицинские и фармацевтические работники; беременные женщины.

- Иные лица при обращении.

Последний пункт фактически означает, что вакцинировать бесплатно должны всех желающих.

Отметим, что проведение профилактических прививок у детей и взрослых против инфекционных заболеваний, не вошедших в Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется за счет собственных средств граждан или средств нанимателя.

Добавим также, что, кроме COVID-19, в перечень входят еще 18 заболеваний: бешенство, бруцеллез, ветряная оспа, вирусный гепатит A, вирусный гепатит B, дифтерия, желтая лихорадка, клещевой энцефалит, коклюш, корь, краснуха, лептоспироз, полиомиелит, сибирская язва, столбняк, туляремия, чума и эпидемический паротит. В Национальном календаре прививок, кроме указанных выше заболеваний, есть также туберкулез, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, грипп.

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