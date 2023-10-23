В древнеегипетском храме нашли фрески со сценами празднования Нового года 23.10.2023, 10:56

Этим находкам 2200 лет.

Во время реставрации 2200-летнего храма Эсны в Египте исследователи обнаружили и восстановили удивительные изображения, представляющие богов, участвующих в новогодних обрядах, пишет New Voice.

На потолке храма Эсны, который был построен около 2200 лет назад и подвергся капитальной реконструкции примерно 2000 лет назад, исследователи восстановили изображения египетских божеств Ориона (или Саха), Сотиса и Анукиса, находящихся на соседних лодках. Эти изображения отражают мифологические аспекты египетского Нового года.

Орион символизирует одноименное созвездие, а Сотис представляет звезду Сириус, которая в Древнем Египте оставалась невидимой на ночном небе в течение 70 дней в году, перед тем как снова появляться на востоке. Это событие, отмечающее наступление древнеегипетского Нового года, имеет важное значение в культуре этой цивилизации.

Работы по реставрации велась под руководством Тюбингенского университета в Германии в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта, пишет Live Science. Новейшее открытие присоединяется к ряду других находок, сделанных в храме Эсны, включая древний зодиак и астрономические изображения, которые позволяют лучше понять религиозные и мифологические аспекты этого места.

С очисткой потолка завершена, и теперь команда сосредотачивается на очистке стен, колонн и пронаоса храма, с надеждой на раскрытие новых деталей и красок, скрытых под слоем грязи и тьмы. В долгосрочной перспективе, эти работы могут пролить свет на цель и значение украшений храма Эсны.

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