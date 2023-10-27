Этот смартфон назвали одним из лучших изобретений 2023 года 11 27.10.2023, 9:52

8,534

В чем его особенность?

Каждый год редакция журнала Time выбирает изобретения и гаджеты, которые делают мир «лучше, умнее и интереснее». Очень многие из них достойны внимания, включая телефоны. В этом году таковым стал Nokia G22, пишет Mezha.media.

Особенность смартфона заключается в его высокой ремонтопригодности. Любой пользователей, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

Как говориться в заметке Time, в прошлом году около 5,3 миллиарда мобильных гаджетов вышли из строя. Эти потери привели к популяризации техники, которую легче отремонтировать чем заменить.

Девайс разрабатывался совместно со специалистами iFixit, которые занимаются оценкой ремонтопригодности разной техники. Официальные запчасти для Nokia G22 доступны на сайте iFixit вместе со всем необходимым для ремонта.

В плане характеристик, Nokia G22 – обычный бюджетник: 6,52-дюймовый HD-дисплей с частотой 90 Гц, процессор Unisoc T606, 4/64 ГБ памяти и батарея на 5050 мАч. Есть влагозащита IP52. Производитель обещает поддержку запчастями в течение 5 лет и два года обновлений Android (три года патчей безопасности).

Nokia G22 вышел еще в марте этого года по цене 150 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».