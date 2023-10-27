Ученые впервые обнаружили необычное полярное сияние на Уране 27.10.2023, 18:06

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Открытие поможет разгадать тайну планеты.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, ученые впервые обнаружили инфракрасное полярное сияние на Уране. Таким образом новое открытие может разгадать тайну необычных магнитных полей, которыми обладают ледяные гиганты в Солнечной системе, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

На нашей планете полярные сияния появляются в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с заряженными частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Но разные полярные сияния можно наблюдать и на других планетах Солнечной системы, особенно на Юпитере.

Еще в 1986 году космический аппарат «Вояджер-2» впервые обнаружил на Уране ультрафиолетовые полярные сияния. Но с помощью телескопа в Обсерватории Кека на Гавайях астрономы впервые обнаружили на ледяном гиганте инфракрасные полярные сияния.

Из-за того, что атмосфера Урана состоит в основном из водорода и гелия свет полярных сияний на этой планете нельзя увидеть в видимом диапазоне длин волн света. То есть инфракрасные полярные сияния на Уране невидимы для человеческого глаза. Поэтому увидеть потрясающее зрелище, такое же как на Земле, не удастся.

Так могло бы выглядеть инфракрасное полярное сияние на Уране. Иллюстрация

Фото: IFLS

В рамках нового исследования астрономы провели анализ определенных длин волн света, которые излучает Уран. Особенное внимание они уделили инфракрасному свету, который излучает заряженная частица H3+. Ее яркость может меняться в зависимости от температуры частицы и плотности в атмосферном слое. Как показали наблюдения, все согласуется с проявлением полярного сияния, в следствие контакта солнечных частиц с заряженными частицами в атмосфере Урана при небольшом изменении их температуры.

По словам авторов исследования, температура на Уране на сотни градусов Цельсия выше, чем предсказывает моделирование, если планета получает тепло только от Солнца. Одной из причин этого может быть энергичное полярное сияние, которое создает и отправляет тепло к магнитному экватору.

Многие из уже известных экзопланет похожи по размерам на Нептун и Уран. Это может означать, что они имеют похожие магнитные и атмосферные характеристики. Анализ полярного сияния на Уране, которое напрямую связано как с магнитным полем, так и с атмосферой планеты, может помочь спрогнозировать характеристики атмосфер и магнитных полей далеких миров. А это в свою очередь поможет определить насколько они пригодны для жизни, говорят ученые.

Такие ледяные гиганты, как Уран и Нептун, имеют необычные магнитные поля. По неизвестной причине магнитные полюса этих планет не совпадают с осью их вращения. Поскольку активность полярных сияний напрямую связана с магнитным полем планеты, то новые данные помогут разгадать тайну этих магнитных полей.

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