Найдена дома для жизни под Минском по цене не дороже «двушки» 1 28.10.2023, 11:22

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В хороших локациях и до $100 тысяч.

Не все загородные дома с ремонтом и стоят больше 100 тысяч долларов. Рядом с Минском можно найти и дешевле — не дороже двушки, но с неплохим ремонтом, всеми коммуникациями, участком и прочими бонусами. В подборке сайта realt.by — как раз такие.

Корзуны, Могилевское направление, 23 км от МКАД

Деревня практически сливается с гордом Смиловичи, рядом — река Волма и лес. В пешей доступности магазины, садики, школы, парки, стадионы, музеи. До Минска 10-15 минут на авто по скоростной трассе, маршрутки и автобусы ходят с интервалом 15 минут.

Здесь продается современный стильный дом, готовый к проживанию. Фундамент монолитный ленточный, утепленный, с отмосткй. Стены блочные, фасад утепленный, вентилируемый, обшит планкеном. Окна в пол, с теплыми стеклопакетами.

Общая площадь — 110 квадратов. Внутри практически все готово к проживанию — чистовая отделка, мебель, сантехника, бытовая техника.

Отопление на электричестве, вода центральная, канализация — септик. Установлены усилитель GSM и видеонаблюдение. Участок 15 соток огражден со всех сторон.

Стоимость — 77 000 долларов. Возможен торг.

Стукатичи, Брестское направление, 14 км от МКАД

Деревня расположена между Атолино и Волчковичами, в 14 километрах от Минска. Асфальтированная дорога ведет прямо к дому. Рядом живописный лес.

Дом здесь не новый, 1991 года постройки. Общая площадь — 79 м2. Фасад покрыт декоративной штукатуркой и покрашен. Внутри находятся кухня-столовая, большой санузел, просторные комнаты.

Встроенная кухня оснащена по последнему слову техники: двухкамерный холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина, фильтр для воды, двухконтурный газовый котел. В столовой большая обеденная группа с деревянной столешницей.

Дом продается с мебелью и бытовой техникой.

Вода центральная, введена в дом и разведена по участку. Канализация местная. Отопление на газу. К дому подведено оптоволокно.

Площадь земельного участка — 25 соток. На нем расположены хозпостройки — три сарая, гараж (требуется ремонт).

На участке растут плодово-ягодные деревья и кустарники. Забор по периметру.

Стоимость этого дома — 55 000 долларов.

Шеметовщина, Молодечненское направление, 31 км от МКАД

Деревня тихая, со всех сторон окружена лесом — место укромное, но при этом добираться сюда удобно. Зимой дороги чистят. Дом расположен в начале поселка, в уединении от соседей.

Дом двухэтажный, 2021 года постройки. Общая площадь составляет 95,9 м2. Дом построен из блоков, крыша односкатная. На первом этаже находятся гостиная-кухня, санузел, топочная. На втором — большая комната с высотой потолков 4 метра. При продаже остается мебель и бытовая техника.

Интерьер лаконичный, в скандинавском стиле – светлые тона, отделка деревом.

К дому подведены все коммуникации: газ, канализация, водопровод от скважины, электричество.

Участок ровный, 20 соток.

За этот дом просят 85 000 долларов.

Драчково, Могилевское направление, 26 км от МКАД

Агрогородок довольно большой, с хорошей инфраструктурой: есть школа, детский садик, магазины, аптека, амбулатория, почта, исполком, ходят автобусы и маршрутки до Минска.

Дом новый, под чистовую отделку. Общая площадь — 104 м2. В нем три изолированные комнаты, кухня-гостиная, санузел.

Дом подключен к центральному водопроводу, подведен газ, канализация местная.

Участок крайний, граничит с лесополосой, ровный, в частной собственности. Размер — почти 15 соток.

Этот вариант стоит 75 000 долларов.

Довбени, Гродненское направление, 49 км от МКАД

В деревню удобный съезд с трассы М6, к ней отличная дорога. Дом крайний, вокруг простор и прекрасные виды.

Дом сдан в эксплуатацию в 2023 году. Общая площадь — 84 м2.

Планировка такая — две спальни, одна с выходом на большую террасу, кухня-гостиная с панорамным видом на природу, большой санузел, гардеробная и топочная. Высота потолков — больше 3 метров. Внутри все готово под чистовую отделку.

Отопление на газу, вода из скважины, канализация местная.

Участок довольно скромный — 5 соток.

Стоимость — 39 900 долларов.

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