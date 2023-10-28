Эксперт: Украина готовит мощный контрудар под Авдеевкой 2 28.10.2023, 14:27

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Это может стать крупнейшим поражением армии РФ.

Штурм Авдеевки - большая авантюра российских генералов. Успех ВС РФ на этом участке фронта возможен только тактический и ограниченный, а в случае провала высока вероятность обвала фронта.

Об этом рассказал в своем блоге в YouTube российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на упорство России в штурме Авдеевки - одного из самых мощных украинских укрепрайонов.

Туда россияне стянули огромные силы, ослабив другие направления. Несмотря на это, продвижение ВС РФ вперед весьма скромное, а потери колоссальные. И это играет на руку Украине.

«Штурм Авдеевки, судя по всему, Россия собирается продолжать, не считаясь с потерями. При определенном условии это может дать преимущество Украине, если будет достаточно сил и средств, чтобы в момент истощения российских резервов нанести контрудар, провести контрнаступательную операцию ограниченного масштаба… Украинцы к ней серьезно готовятся, запрашивая новые пакеты помощи у Запада, пытаются увеличить количество войск, формируют новые бригады», - рассказал российский историк.

Он сравнил ситуацию под Авдеевкой с так называемой «бахмутской мясорубкой».

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