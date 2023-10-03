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«Это будет гибелью Путина»

  • 3.10.2023, 7:51
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«Это будет гибелью Путина»

Глава РФ отчаянно цепляется за последнюю «соломинку».

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, о провалах российского президента-диктатора Владимира Путина в войне, которую он начал в Украине.

Об этом экс-глава британского Минобороны написал в колонке для The Telegraph.

«Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу. Романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью. Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 000 человек убитыми или ранеными. вел основные российские подразделения в Украине, уже не осталось на месте», — заявил Бен Уоллес.

По словам британского политика, диктатор Путин сейчас «отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти» — время и раскол международного сообщества.

«Мы должны помочь Украине сохранить набранный темп, а для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И самый лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха», — заявил экс-министр.

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