Партизаны сожгли склад с военной формой армии РФ в Ростове-на-Дону

Партизаны сожгли склад с военной формой армии РФ в Ростове-на-Дону3
- 3.10.2023, 8:02
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В городе вспыхнул масштабный пожар.
В понедельник, 2 октября вечером, в российском Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар. Ответственность за инцидент взяли на себя активисты движения подполья «Скрепачъ».
Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале. В источнике говорится, что в результате возгорания был уничтожен запас военной формы.
«Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле «Мегамага» на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено», – говорится в сообщении.