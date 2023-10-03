Партизаны сожгли склад с военной формой армии РФ в Ростове-на-Дону 3 3.10.2023, 8:02

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В городе вспыхнул масштабный пожар.

В понедельник, 2 октября вечером, в российском Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар. Ответственность за инцидент взяли на себя активисты движения подполья «Скрепачъ».

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале. В источнике говорится, что в результате возгорания был уничтожен запас военной формы.

«Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле «Мегамага» на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено», – говорится в сообщении.

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