Лукашенко назначил нового ответственного за мобилизацию в Беларуси 3 3.10.2023, 8:06

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Ранее он был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Беларуси.

Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. О подписании соответствующего указа сообщила его пресс-служба.

Андрей Расюк ранее был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Беларуси.

До него пост начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Беларуси занимал Владислав Будик. 14 августа Александр Лукашенко освободил его от должности — Будика отправили в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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