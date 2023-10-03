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Расчехляйте телеги и саночки

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  • Александр Невзоров
  • 3.10.2023, 9:26
  • 4,530
Расчехляйте телеги и саночки

Русские пыхтят и негодуют.

Теперь уже и Болгария, вслед за прочими цивилизованными странами, объявила русские номера -проклятыми и запретными. Постепенно это произойдет во всем ЕС.

Хорошие русские пыхтят и негодуют. Считают это «репрессиями» и жутким ущемлением.

Нашлись красавцы, которые бросились в ножки Грете Тунберг с просьбой «помочь ослабить санкции США и ЕС , которые постепенно парализуют пассажирскую авиацию РФ».

Следует понимать, что запрет на автотуризм, шопинг, «заграницу», невозможность авиаперелетов - это не причинение «страданий». Это всего лишь создание некоторых неудобств, которые должны напоминать русским, то, что их страна ведет бессмысленную и преступную войну.

Если уж страна вступила в конфликт с цивилизацией - пусть расчехляет телеги и саночки.

«Призыв к тому, чтобы обычные россияне «страдали» может показаться жестким. Но слово «страдание» в этом контексте даже не подходит» — британский военный эксперт Джейд МакГлинн в The Telegraph о работе санкций

«Никто не приходил к россиянам домой и не насиловал их на глазах их детей. Ни украинцы, ни западные страны не стирали их города с лица земли. Никто не похищал их детей и не увозил их далеко от дома, от их мам и пап. Украинцы страдают. По сравнению с этим россияне лишь испытывают неудобства.

Александр Невзоров, t.me

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