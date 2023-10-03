Доллар побил исторический максимум в Беларуси 7 3.10.2023, 11:05

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Американская валюта установила абсолютны рекорд в начале торгов.

В начале торгов в Минске доллар прыгнул сразу на три копейки (+3,24) до 3,3362 белорусского рубля. Это абсолютный максимум.

Предыдущий рекорд был 15 марта 2022 года на фоне снижения курса российского рубля в результате санкций из-за войны в Украине.

Тогда доллар вырос до 3,3195 белорусского рубля.

Российский рубль сегодня опускается на 1,74 копейки до 3,3505 белорусского за 100 единиц.

Китайский юань растет на 1,49 до 4,5519 за 10 единиц.

Торги продолжаются.

В начале года курсы были следующими: доллар — 2,7364, евро — 2,9073, российский рубль — 3,7835 за 100 единиц, юань — 3,8617.

Рост доллара с начала года составил 60 копеек.

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