закрыть
3 октября 2023, вторник, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ник и Майк»: Начнется самое интересное и контрабанда сигарет покажется Лукашенко детским лепетом

2
  • 3.10.2023, 12:59
  • 7,360
«Ник и Майк»: Начнется самое интересное и контрабанда сигарет покажется Лукашенко детским лепетом

В раскладе по калию прекрасно всё.

Сегодня у синепалого (Лукашенко - ред.) совещание по калию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Формально в Европейский Союз белорусский калий не попадает. Зато его объемы замещены поставками из Туркменистана и Узбекистана. Иногда попадается даже иорданский товар.

Но связь с хунтой остается. Калий из разных стран, а документы происхождения на него клепает «самая честная» БелТПП.

В этом раскладе прекрасно всё. Заявитель ООО «Новая биотехнологическая компания» - новая прокладка хунты для сомнительных операций. Сертификат БелТПП, который подтверждает туркменское происхождение. И таможня, которые эти документы принимает как подлинные и правдивые.

Но есть шанс, что такая примитивная липа рано или поздно перестанет приниматься. И тогда начнется самое интересное, по сравнению с чем контрабанда сигарет покажется детским лепетом. Контрабандный бизнес не вечен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип