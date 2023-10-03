«Ник и Майк»: Начнется самое интересное и контрабанда сигарет покажется Лукашенко детским лепетом 2 3.10.2023, 12:59

7,360

В раскладе по калию прекрасно всё.

Сегодня у синепалого (Лукашенко - ред.) совещание по калию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Формально в Европейский Союз белорусский калий не попадает. Зато его объемы замещены поставками из Туркменистана и Узбекистана. Иногда попадается даже иорданский товар.

Но связь с хунтой остается. Калий из разных стран, а документы происхождения на него клепает «самая честная» БелТПП.

В этом раскладе прекрасно всё. Заявитель ООО «Новая биотехнологическая компания» - новая прокладка хунты для сомнительных операций. Сертификат БелТПП, который подтверждает туркменское происхождение. И таможня, которые эти документы принимает как подлинные и правдивые.

Но есть шанс, что такая примитивная липа рано или поздно перестанет приниматься. И тогда начнется самое интересное, по сравнению с чем контрабанда сигарет покажется детским лепетом. Контрабандный бизнес не вечен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».