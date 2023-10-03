Казахстан перекрыл транзит российских нефтепродуктов в Кыргызстан 2 3.10.2023, 19:45

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На рынке страны может начаться дефицит топлива.

Казахстан перестал пропускать в Кыргызстан российские горюче-смазочные материалы (ГСМ). Это может привести к дефициту на топливном рынке Кыргызстана уже через 20 дней, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на данные Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

По информации АНК, с 1 сентября компания «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) по неизвестным причинам и без официального уведомления перестала согласовывать месячные и дополнительные планы перевозок нефтепродуктов. Перевозчик отменил почти все заявленные на октябрь планы.

В ассоциации считают, что данный вопрос нужно урегулировать на межправительственном уровне двух республик. Сейчас нефтетрейдеры Кыргызстана совместно с «Кыргыз темир жолу» (Кыргыстанскими железными дорогами) пытаются самостоятельно решить проблему.

В конце сентября Кыргызстан и Казахстан договорились обеспечить бесперебойную поставку грузов социально-значимого характера, в том числе ГСМ, зерна, масла и сахара. Соответствующий протокол был подписан на межправительственном совете республик, который состоялся 23 сентября в городе Тараз (Казахстан).

28 сентября президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что страна будет соблюдать санкции против России. При этом Казахстан планирует поддерживать «регулярные дружеские контакты» с северным соседом.

Власти Кыргызстана в июле также пообещали соблюдать санкции против России. Это произошло после сообщений о возможных ограничениях со стороны США из-за нарушений санкционного режима со стороны Кыргызстана. В Госкомитете нацбезопасности республики допустили, что санкции против РФ могли нарушить частные компании, и пообещали провести расследование.

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